В Черниговской области водитель фуры скрылся с места серьезного ДТП

В Черниговской области водитель фуры скрылся с места серьезного ДТП

Мужчина находился в нетрезвом состоянии.

На автодороге Сновск — Березная водитель фуры совершил аварию и скрылся. Выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области.

На место происшествия немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции Корюковского района после получения сообщения об аварии.

Правоохранители установили, что на закруглении дороги столкнулись легковушка и грузовой автомобиль с полуприцепом. В результате ДТП травмировался 69-летний пассажир легковой машины, его каретой "скорой помощи" доставили в медицинское учреждение.

Однако грузовика не оказалось на месте инцидента. После столкновения ее водитель продолжил движение в сторону Чернигова. На поиск и задержание беглеца полиция немедленно ориентировала личный состав Черниговского и Корюковского районных подразделений полиции. На автодорогах были выставлены дополнительные патрульные наряды.

Группа реагирования патрульной полиции Черниговского РУП остановила грузовой автомобиль с заметными механическими повреждениями. Мужчину доставили на осмотр к врачу-наркологу, который подтвердил: содержание алкоголя в крови водителя грузовика составляет 1,02 промилле (то есть более чем 5 раз превышает допустимую норму).

Ранее стало известно, что на автодороге Р-47 "Херсон-Новая Каховка-Геническ" произошла смертельная авария. В результате столкновения трех автомобилей два человека погибли.

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