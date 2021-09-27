В Черниговской области водитель фуры скрылся с места серьезного ДТП

Мужчина находился в нетрезвом состоянии.
На автодороге Сновск — Березная водитель фуры совершил аварию и скрылся. Выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии.
Об этом сообщили в полиции Черниговской области.
На место происшествия немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции Корюковского района после получения сообщения об аварии.
Правоохранители установили, что на закруглении дороги столкнулись легковушка и грузовой автомобиль с полуприцепом. В результате ДТП травмировался 69-летний пассажир легковой машины, его каретой "скорой помощи" доставили в медицинское учреждение.
Однако грузовика не оказалось на месте инцидента. После столкновения ее водитель продолжил движение в сторону Чернигова. На поиск и задержание беглеца полиция немедленно ориентировала личный состав Черниговского и Корюковского районных подразделений полиции. На автодорогах были выставлены дополнительные патрульные наряды.
Группа реагирования патрульной полиции Черниговского РУП остановила грузовой автомобиль с заметными механическими повреждениями. Мужчину доставили на осмотр к врачу-наркологу, который подтвердил: содержание алкоголя в крови водителя грузовика составляет 1,02 промилле (то есть более чем 5 раз превышает допустимую норму).
Ранее стало известно, что на автодороге Р-47 "Херсон-Новая Каховка-Геническ" произошла смертельная авария. В результате столкновения трех автомобилей два человека погибли.