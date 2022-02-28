В Черниговской области военные захватили российскую технику и пленных

Оккупантов взяли в плен.

Украинские военные не сдаются врагу: в Черниговской области военные захватили технику и российских пленных.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На обнародованных фото виден захваченный танк. Кроме того, захвачены по меньшей мере трое российских захватчиков.