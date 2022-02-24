В Черниговской области зафиксированы удары с вражеского беспилотника — председатель ОГА

В Черниговской области зафиксированы удары с вражеского беспилотника — председатель ОГА

В свою очередь, мэр Нежина рассказал, что в его городе ракетным ударом разрушен пункт управления Нежинским аэродромом.

В Черниговской области утром, 24 февраля, зафиксированы удары с беспилотника в районе Днепровского.

Об этом рассказал глава ОГА Вячеслав Чаус, информирует "Общественное".

"На сегодняшний день наблюдается ударные действия со стороны России по стратегическим объектам Украины в нескольких городах. В Черниговской области — есть факт сброса взрывных устройств с беспилотного объекта в районе Днепровского полка заставы. Ситуация мониторится", — сообщил Вячеслав Чаус .

Кроме того, мэр Нежина Александр Кодола рассказал, что в его городе ракетным ударом разрушен пункт управления Нежинским аэродромом.

По его словам, власти работают над ликвидацией последствий атаки.

"Самый страшный враг сейчас — паника! Не теряем выдержки. Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома! Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища. Городские власти на рабочих местах. Мы продолжаем обеспечивать функционирование города", — написал он.

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