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В Черниговской области запретили купаться в одной из рек – какая причина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Черниговской области запретили купаться в одной из рек – какая причина

В Черниговской области запретили купание в реке Убедь. / Фото: Facebook/Управление ДСНС Украины в Ивано-Франковской области

Жителей Черниговщины призвали воздержаться от купания в реке Убедь.

В Черниговской области жителям запретили купание в реке Убедь из-за обнаружения массовой гибели рыбы.

Об этом сообщила Сосницкая громада в Facebook.

"Выше по течению Убеди, в районе Кириевки, Кудровки и Масалаевки, зафиксирован мор рыбы. В Соснице было замечено, что на поверхности воды плавают белые хлопья. Поскольку купание в реке может быть опасным, советуем всем посетителям воздержаться от купания до выяснения обстоятельств", — говорится в сообщении.

Напомним, в Полтавской области обнаружили загрязнение неизвестным веществом реки Псел, власти ввели временный запрет на купание и лов рыбы.

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Дата публикации
Просмотры
6966
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