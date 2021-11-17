В Черниговской области женщина с детьми упала с велосипеда: погибла девочка

Женщина с детьми ехала по неосвещенной дороге.
В Черниговской области в результате падения с велосипеда погиб ребенок. Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Черниговской области.
Вчера, 16 ноября, около 17:00 в полицию поступило сообщение от жительницы Ични, которая ехала вне населенного пункта на велосипеде вместе с двумя малолетними детьми. Во время движения по неосвещенному участку дороги все трое упали с велосипеда.
В результате падения больше всего досталось девочке, сидевшей на багажнике. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в больнице.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и руководство Прилукского районного отдела полиции. Полицейские устанавливают все происшествия.
Напомним, что в Днепре в больнице скончалась 6-летняя девочка, которую месяц назад сбил автомобиль, когда она перебегала дорогу. Ребенок находился в состоянии комы.
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