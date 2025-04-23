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- Украина
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В Черниговской области жестоко избили военного: что известно об инциденте
Военного госпитализировали в больницу.
В городе Нежин на Черниговщине произошло громкое нападение — группа неизвестных избила мужчину, который является военнослужащим.
Об этом сообщили в управлении Национальной полиции области.
Как сообщается, инцидент произошел еще 20 апреля, но правоохранители узнали о нем только из публикаций в соцсетях. Очевидцы происшествия распространили информацию о жестоком избиении военного, что и послужило основанием для начала расследования.
На место происшествия первыми прибыли медики. Они обнаружили у потерпевшего многочисленные телесные повреждения и госпитализировали его в больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Правоохранители начали досудебное расследование и проводят следственные действия: опрашивают свидетелей, собирают доказательства, просматривают видео с камер наблюдения.
Напомним, в Киеве возле станции метро «Гидропарк» произошло жестокое нападение на мужчину в военной форме. Инцидент произошел 18 апреля — группа юношей спровоцировала конфликт, свергла мужчину на землю и избивала его ногами.