В Черниговской области жестоко избили военного: что известно об инциденте

В Нежине произошло нападение на военного

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В городе Нежин на Черниговщине произошло громкое нападение — группа неизвестных избила мужчину, который является военнослужащим.

Об этом сообщили в управлении Национальной полиции области.

Как сообщается, инцидент произошел еще 20 апреля, но правоохранители узнали о нем только из публикаций в соцсетях. Очевидцы происшествия распространили информацию о жестоком избиении военного, что и послужило основанием для начала расследования.

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На место происшествия первыми прибыли медики. Они обнаружили у потерпевшего многочисленные телесные повреждения и госпитализировали его в больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Правоохранители начали досудебное расследование и проводят следственные действия: опрашивают свидетелей, собирают доказательства, просматривают видео с камер наблюдения.

Напомним, в Киеве возле станции метро «Гидропарк» произошло жестокое нападение на мужчину в военной форме. Инцидент произошел 18 апреля — группа юношей спровоцировала конфликт, свергла мужчину на землю и избивала его ногами.