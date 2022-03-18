В Чернобаевке убит командующий 8-й армии Южного военного округа РФ генерал-лейтенанта Мордвичев

Арестович уточнил, что 8-я армия отвечает за ОРДЛО.

В Чернобаевке Херсонской области убит командующий 8-й армии Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Однако отметил, что это предварительная информация.

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Арестович уточнил, что 8-я армия отвечает за ОРДЛО (оккупированные районы Донецкой и Луганской областей).

Отметим, что аэродром в Чернобаевке Херсонской области российские военные использовали в качестве своего командного пункта и места сбора самолетов.

Напомним, ВСУ ударили по аэродрому в Чернобаевке: уничтожили командный пункт армии РФ и самого командующего. "По предварительным данным, командующий этой армии погиб. Возможно, не только он, а еще несколько генералов. Информация уточняется", – сообщил советник главы президентского офиса.

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