В Чернобыль едут даже из Зимбабве: кому позволено, что посмотреть и основные маршруты

В Чернобыль едут даже из Зимбабве: кому позволено, что посмотреть и основные маршруты

В 2021 году зону отчуждения посетило вдвое больше туристов, чем в прошлом. Встречали там даже Новый год.

Чернобыльская зона стала популярным местом для путешественников по всему миру.

Об этом свидетельствуют статистические данные, которые суммирует ГП "ЦОТІЗ", сообщает прессслужба ведомства.

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По данным предприятия, в 2021 году зону отчуждения посетило 73 086 человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году – 36 450 человек.

"Постепенно люди меняют отношение к территории, где когда-то произошла трагедия. Они не боятся, им интересно. Интересно знать о произошедших здесь почти 36 лет назад. Они удивляются, когда видят современную Чернобыльскую зону. Да, там остались зоны особой опасности, но посещение происходит только согласно официально утвержденным маршрутам, на которых контрольные уровни возможного облучения гарантированно не будут превышены", — рассказывают на предприятии.

В декабре украинцы путешествуют в Чернобыль меньше, иностранцев – втрое больше

Традиционно, в декабре количество посетителей идет на убыль. Об этом свидетельствует динамика посещения 2017-2021 годов. В декабре 2021 года Чернобыль посетило 3452 человека, из них украинцев – 845; иностранцев почти втрое больше – 2607.

По сравнению с ноябрем изменилась тройка стран-лидеров, из которых больше всего ехали иностранные граждане — Испания поменялась местами с Польшей. Испания – 481 человек; Великобритания – 325 человек; Польша – 240 человек.

"Для тех, кто находился здесь в декабре, зима сделала отличный подарок – невероятные фото заснеженной Припяти, Чернобыльской АЭС, самого города Чернобыль, волшебных пейзажей и пейзажей Чернобыльского заповедника", – рассказали в ГП "ЦОТІЗ".

Лиса в Чернобыльской зоне. Гармония человека и природы. ЧЕРНОБЫЛЬ: ГАРМОНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ В ОДНОМ ВИДЕО Снова в Чернобыльской зоне замечен лисенок, шедший на контакт с людьми. Местные работники говорят, что выходит зверек на путь уже не в первый раз — некоторым везло фотографировать и снимать животное. А вот то ли это, видео с которым публиковали раньше, или еще один решил установить контакт с представителями другого вида зоны отчуждения, пока, непонятно, потому что замечали рыжих на разных участках зоны. Лис принято считать хищниками, обладающими интеллектуальными способностями, часть которых проявляется при добыче пищи. Недаром во многих славянских сказках рыжие отличаются хитростью и ловкостью. #путешествуй по Украине Центр организационно-технического и информационного обеспечения УЗИ Вторник, 21 декабря 2021 г.

Приезжают из Зимбабве, Коста-Рики, Вануату

В 2021 году в Чернобыльскую зону отчуждения ехали из самых разных уголков мира, о чем свидетельствуют статистические данные и цифры. За год в Чернобыле побывали 39 172 украинца.

"И это не удивительно, ведь закрытая зона постепенно становится открытой. И то, что с детства рассказывали учителя, слышали из телевизора, видели в интернете, то, что пугало и стало доступным – есть желание увидеть. Но поражает и количество иностранных визитеров – 33914. Для большинства из них фактором, побудившим приехать, стал выход сериала "Чернобыль" и информационные материалы из Интернета", — рассказывают на предприятии.

Больше всего иностранцев в Чернобыль едут из Польши, США и Германии.

Кроме того, в Украину, чтобы увидеть Чернобыльскую зону, едут из таких экзотических для нас стран, как Зимбабве, Коста-Рика, Вануату, Парагвай, Боливия, Фиджи. Также из Бразилии приехало 492 человека, из Австралии – 205 человек.

В Чернобыле встречали Новый год 2022

31 декабря 2021 года, кроме работников предприятий зоны отчуждения, в Чернобыле находились еще 42 посетителя, которые решили, что встретить 2022 год в Чернобыльской зоне – это очень необычно.

Праздновали приход года Тигра 34 гражданина Польши, 5 граждан Чехии, 1 гражданин Украины, 1 гражданин Белоруссии, 1 гражданин Италии.

Кто может посещать Чонобыльскую зону: основные правила и маршруты

Посетить зону отчуждения с ознакомительным визитом могут граждане всех стран мира, достигшие 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний для пребывания.

Важно! Находиться в зоне отчуждения можно не больше 5 дней.

В 2021 году среди посетителей преобладали однодневные поездки.

"Один из вариантов — двухдневный визит. За это время есть возможность увидеть больше, чем за один день. На ночлег можно остановиться в трех хостелах города Чернобыль или села Дитятки, что рядом с Зоной отчуждения", — рассказали на предприятии.

Ознакомиться с официально утвержденными маршрутами посещения можно здесь.

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