В Чернобыле нашли неизвестное насекомое: почему это важно для науки

Boros schneideri / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

В ходе исследований санитарного состояния сосновых насаждений в Россоховском природоохранном научно-исследовательском отделении ученые обнаружили Борос Шнайдера (Boros schneideri). Этот жук является единственным видом семьи Boridae, встречающейся в лесной зоне Европы. В Украине его раньше фиксировали в Полесье и в Карпатах, преимущественно в древних лесах.

Об этом сообщили в Чернобыльском Радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Борос schneideri. / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

"Это вымирающий вид, и его присутствие в Чернобыльской зоне свидетельствует об уникальности экосистемы заповедника", - отметили в Чернобыльском заповеднике.

Реклама

Биология Бороса Шнайдера остается малоизученной. Взрослые особи (имаго) ведут скрытый образ жизни, укрываясь под корой, в трещинах древесины или других укрытиях. До сих пор неизвестно, являются ли они дневными или ночными, хотя отдельные находки в световых ловушках указывают на возможную ночную активность. О питании имаго данных почти нет: предполагают, что они могут быть хищниками, употреблять в пищу зеленые части растений или органические остатки и грибы, подобно личинкам.

Личинка Boros schneideri / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Личинки Бороса Шнайдера легче заметить. Они развиваются под корой отмерших сосен или других деревьев, при достаточной влажности древесины. Личинки обладают полупрозрачным светло-коричневым телом с темной полосой пищеварительной системы, коричневой головой и характерной “вилочкой” на последнем сегменте брюшка. Они заселяют ослабленные или мертвые деревья, не причиняя вреда здоровым лесам.

Личинка Boros schneideri / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Из-за быстрого сокращения численности Борос Шнайдер занесен в Директиву ЕС 92/43/EEC (Приложение II), которая требует создания специальных зон охраны для сохранения этого вида. Вырубка спелых лесов и удаление сухих деревьев является главной причиной исчезновения насекомого.

Находка в Чернобыльской зоне может стать основанием для включения территории в сеть Natura 2000, что обеспечит ей особый охранный статус. Это подчеркивает важность сохранения природной среды заповедника, где редкие виды находят убежище.

Реклама

Напомним, ранее под Чернобылем в фотоловушку попал редкий хищник.