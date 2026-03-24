В Чернобыле ранен бык-вожак: следы указывают на нападение медведя

Стадо одичавших коров / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике во время экспедиции обнаружили раненого вожака стада одичавших коров. Специалисты предполагают, что животное могло пострадать во время нападения медведя.

Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

По данным ученых и сотрудников Корогодского природоохранного научно-исследовательского отделения, во время обследования стада они заметили одного из быков, который лежал в центре группы. Когда люди подошли ближе, животное поднялось — это оказался вожак стада, чернорогий бык по имени Рябко.

Животное выглядело истощенным, имело сгорбленную осанку и втянутый живот. На холке заметили характерное пятно, свидетельствующее о травме. По словам специалистов, тип повреждений помогает определить вероятного нападающего.

В частности, волки обычно атакуют нижние части тела, а травмы от других быков имеют вид узких полос на боках или груди. Зато повреждения нанесенные медведям обычно находятся в верхней части туловища — на холке, шее и спине. Такие травмы часто имеют вид царапин или проколов от когтей и зубов.

«Если присмотреться к Рябку, можно заметить следы зализывания и красноватый оттенок на белой шерсти, что свидетельствует о заживлении повреждения», — говорится в сообщении.

Сейчас эта версия нападения медведя остается основной, однако требует подтверждения. В заповеднике отмечают, что ранее подобных случаев в этом стаде не фиксировали.

«Ранее подобных случаев в этом стаде не фиксировали, однако ситуация могла измениться. В прошлом в стаде было больше взрослых и массивных быков, которые могли эффективнее противостоять хищникам. Сейчас же, вероятно, защитный потенциал стада снизился. К тому же, ранняя весна — период, когда медведи после выхода из берлоги активно ищут пищу и могут охотиться на крупных копытных, таких как лось, олень или даже бык. Вполне вероятно, что хищник выбрал другую жертву, а Рябко, как вожак, стал на защиту стада и получил ранение», — отметили в заповеднике.

Присутствие медведя в этой местности уже подтверждали ранее — в частности, по следам маркировки деревьев и случаям охоты на оленей. Ранения Рябка пока не выглядят свежими, однако за состоянием животного продолжают наблюдать.

«Этот случай еще раз напоминает: даже сформированные одичавшие стада остаются частью дикой природы, где действуют суровые природные законы, а каждый подобный эпизод помогает глубже понять взаимодействие хищников и крупных копытных в Чернобыльском заповеднике», — добавили в Чернобыльском заповеднике.

