В Чернобыле вандалы совершили надругательство над могилами хасидов: детали от полиции

В Чернобыле совершили надругательство над могилами / © Полиция Киевской области

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В Чернобыле Киевской области вандалы повредили захоронение духовных проводников хасидского движения и похитили святыни.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Инцидент произошел на старом еврейском кладбище города. 15 июля правоохранители получили сообщение о надругательстве над могилами. При осмотре выяснилось, что злоумышленники взломали замки к двум огелям (усыпальницам), сожгли записки с молитвами («квитлах») и, вероятно, похитили молитвенные книги.

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В Чернобыле совершили надругательство над могилами. Фото: ОЕОУ

По данным Объединенной еврейской общины, речь идет о могилах двух цадиков, один из которых основал чернобыльскую ветвь хасидизма. Его захоронение считается святыней для многих верующих.

Старое кладбище в Чернобыле было основано в 1740 году. В 1990-х хасиды из США восстановили часть захоронений, установив символические огели на месте уничтоженных советской властью могил.

Следователи полиции открыли производство по ч. 1 ст. 297 УКУ — надругательство над могилой. Санкция предусматривает до трех лет лишения свободы.

В Чернобыле совершили надругательство над могилами. Фото: ОЕОУ

Напомним, в Киеве похитили 15 млн грн через отверстие в багажнике. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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