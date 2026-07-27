В Чернобыле вспыхнули пожары: есть ли угроза радиационного загрязнения

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

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В Чернобыльской зоне отчуждения пожарные снова пытаются преодолеть стихию — пожары охватывают местность. В Зоне отчуждения чрезвычайники продолжают тушить пожар, охвативший травяной настил, лесную подстилку и валежник.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В Чернобыле чрезвычайники тушат локальные пожары

Как сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, благодаря оперативной и слаженной работе подразделений распространение огня на значительные площади удалось остановить, а основные центры возгорания — локализовать.

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Параллельно с гашением специалисты непрерывно мониторят радиационный фон на территории проведения работ.

Пока показатели радиационной обстановки остаются в пределах естественных значений и не превышают допустимых норм.

«Ситуация находится под контролем. Работы по ликвидации пожара продолжаются», — отмечают в ГСЧС.

Чернобыльская зона отчуждения: последние новости

Напомним, в Чернобыльской зоне зафиксировали случай гнездования золотомушки краснощекой — самой маленькой птицы в Украине, которая занесена в Красную книгу.

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Специалисты заметили самца, который носил насекомых в гнездо, что свидетельствует о вскармливании птенцов. Вероятно, благоприятную среду для привлечения этого вида создали еловые насаждения вблизи административных зданий в Чернобыле.

Золотомушка краснощекая имеет длину тела около 9 см и весит всего 4–6,5 г. Узнать ее можно по белым «бровям», черным полоскам у глаз и ярким пятнам на теме у самцов. Питается она преимущественно насекомыми и пауками. В Украине эта птица обычно гнездится в Карпатах, Крыму и на Западном Полесье, выбирая хвойные или смешанные леса, где за год делает два выводка по 7–11 яиц.

Появление птицы в этом регионе важно, ведь численности вида угрожают сокращение старых лесов, лесохозяйственные работы во время гнездования и распространения монокультурных насаждений.

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