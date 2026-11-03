В Чернобыле заметили необычное поведение грачей: чему птицы научились у ворон

В Чернобыле грачи начали подражать хитрости ворон / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыле заметили интересное поведение птиц: грачи всё чаще используют способ раскалывания орехов, который практикуют вороны. Вместо того чтобы самостоятельно разбивать твёрдую скорлупу, пернатые используют для этого асфальт.

Об этом сообщило издание «Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник».

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Вороны научились добывать питательную сердцевину ореха без лишних усилий. Для этого они поднимают находку клювом, взлетают и бросают её на твёрдую поверхность. Если скорлупа остаётся целой, птица повторяет попытку.

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Ещё один способ — оставить орех на дороге, где его могут раздавить колёса автомобилей. После этого воронам остаётся лишь забрать еду, опередив других птиц.

В Чернобыле такое поведение всё чаще демонстрируют и грачи. Они также подбирают орехи и бросают их на асфальт. В то же время эти птицы ведут себя осторожнее, чем вороны, и не так часто выходят на проезжую часть.

Особенно активно грачи ищут пищу осенью. Они обследуют газоны, собирают орехи и нередко делают запасы на будущее. Найденную пищу птицы прячут в почве или под опавшими листьями, хотя впоследствии не всегда могут найти свои тайники.

В Чернобыле грачи начали подражать хитрости ворон / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыле грачи начали подражать хитрости ворон / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Чем отличается интеллект ворон и грачей

Оба вида относятся к семейству врановых, представители которого отличаются развитыми когнитивными способностями. Они могут запоминать места хранения пищи, учиться на собственном опыте и находить нестандартные способы решения задач.

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В частности, в ходе научных экспериментов вороны демонстрировали способность бросать камешки в воду, чтобы поднять её уровень и добраться до пищи.

Кроме того, вороны способны распознавать человеческие лица и запоминать тех, кто представлял для них опасность. О потенциальных угрозах они могут предупреждать других птиц с помощью голосовых сигналов.

Граки также умеют решать сложные задачи, а при определенных условиях — использовать орудия труда. Жизнь в стаях дает им возможность наблюдать за поведением других особей и перенимать полезные навыки.

В то же время определить, кто умнее — вороны или грачи, — сложно. У каждого вида есть свои особенности, а результаты исследований зависят от характера задач.

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«А в Чернобыле научные дискуссии можно наблюдать прямо на обочине: вороны демонстрируют проверенную стратегию, грачи пристально смотрят и пытаются повторить. И кто знает, возможно, совсем скоро этот способ станет привычным для обоих видов», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Чернобыльском заповеднике обнаружили пиронему — яркий гриб, который появляется на выжженной земле. В отличие от многих других организмов, условия после пожара способствуют его развитию.

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