В Чернобыле заметили необычных хищников

Выдра / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые наблюдали за буднями выдр на берегу реки Припять. Животные время от времени ныряли, появлялись на поверхности воды и поедали добычу, демонстрируя естественную охотничью рутину, сообщает пресс-служба заповедника.

Об этом говорится в сообщении заповедника в Facebook.

Как отмечают экологи, выдра в Чернобыльской зоне является привычным жителем, хотя и малозаметным. Это относительно крупное животное с гибким телом, длина которого достигает 55-100 см, а вес — 5-10 кг. Выдры отличаются ловкостью и высоким интеллектом, способны образовывать небольшие группы и активно коммуницировать между собой с помощью различных звуков.

Реклама

Рацион выдр в заповеднике состоит преимущественно из рыбы, раков, водяных жуков и других беспозвоночных. При необходимости они могут охотиться на лягушек, мелких грызунов или водоплавающих птиц, а иногда даже разорять птичьи гнезда. В зимний период, когда водоемы покрываются льдом, выдры активнее ловят рыбу подо льдом и чаще выходят на сушу в поисках дополнительной пищи.

Несмотря на водный образ жизни, выдры охотно выходят на берег. Здесь они позволяют себе шалости: скользят по льду, играют между собой и иногда даже жонглируют камнями, добавляют в заповеднике.

По словам ученых, такие наблюдения помогают лучше понять поведение выдр в естественных условиях и оценить состояние экосистемы Чернобыльского заповедника. Изучение адаптаций животных к условиям зоны отчуждения является важным для сохранения биоразнообразия и планирования охранных мероприятий.

Напомним, ранее мы писали о том, что исследователи обнаружили, что уровень радиации значительно снизился. В части Чернобыльской зоны радиационный фон оказался даже ниже, чем естественная радиация во всем мире.