В Чернобыле заметили странную гусеницу: что с ней произойдет весной

Гусеница бражника-подмаренника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

Гусеница бражника-подмаренника — настоящее зрелище на лесных полянах. Ее зафиксировали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Эта крупная, мясистая личинка, достигающая 8 сантиметров, отличается разнообразной окраской — от насыщенно-зеленой до темно-бурой или черной.

Об этом сообщает Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Вдоль тела расположены заметные светлые пятна, а на конце торчит угрожающий вид, но совершенно безопасный рог. Гусеница питается преимущественно подмаренником, иван-чаем и вереском.

Реклама

В конце лета она зарывается в почву, где превращается в куколку и зимует. Весной из куколки появляется взрослая бабочка — одна из самых красивых среди бражниковых. Его легко узнать по ярким, контрастным узорам на крыльях: передние — оливково-бурые с белыми полосами, а задние — розово-красные с черными и белыми полями.

Напомним, В Чернобыльском заповеднике в Киевской области заметили самую маленькую в мире сову — крошечного сычика-воробья. Длина его тела — 15-17 см с перьями, а вес и вовсе смешная — 50-77 граммов.

После Чернобыльской катастрофы некоторые территории Киевской и Житомирской до сих пор остаются опасными для сбора грибов. Дело в том, что грибы активно накапливают радиоактивные элементы, период распада которых может занять тысячи лет.