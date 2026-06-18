В Чернобыле заметили тревожные изменения после вторжения РФ: что происходит с животными

Чернобыль / © unsplash.com

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Российская оккупация Чернобыльской зоны отчуждения в феврале-марте 2022 заставила диких животных изменить привычный образ жизни и стать менее активными. Особо заметным стало снижение активности млекопитающих в ночное время.

Об этом сообщает Live Science.

Исследовательская группа сравнила данные с автоматизированных фотоловушек, собранных во время оккупации 2022 года, с записями за аналогичный период 2021 года, когда в зоне не было активных боевых действий. Ученые проанализировали около 2000 фото- и видеокадров, зафиксировавших реакцию 11 видов млекопитающих.

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По наблюдениям команды такие виды, как лось, благородный олень, косуля и рыжая лиса, демонстрировали значительное снижение активности во время военных действий по сравнению с мирным временем.

«Жаль, что никогда не было возможности проанализировать, как развертывание вторжения повлияло на дикую природу. В отличие от доиндустриальных времен, нынешние межгосударственные конфликты очень губительны для дикой природы из-за долгого перечня войн, которые часто ведутся дистанционно», — отметила Светлана Кудренко, доцент кафедры экологии Фрайбургского университета имени Альберта Людвига в Германии.

Чернобыльская зона, где после аварии 1986 человеческая деятельность была минимизирована, десятилетиями служила естественной лабораторией для изучения экосистем. Однако в 2022 году перемещение техники, стрельба и военные беспорядки превратили заповедный регион в зону активных боевых действий.

Исследователи отмечают, что данные фотоловушек могут стать важным инструментом для оценки экологических последствий конфликтов во всем мире, поскольку непосредственный мониторинг в зонах боевых действий часто опасен или невозможен.

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«Наше исследование подчеркивает необходимость разработки и внедрения исследовательских и природоохранных стратегий, сосредоточенных на влиянии вооруженных конфликтов на дикую природу и окружающую среду в целом, особенно в районах, имеющих природоохранное значение», — подытожила Светлана Кудренко.

Напомним, тропа, вытоптанная дикими лошадьми, стала удобной дорогой и для рыжей лисы. Фотоловушка снова и снова фиксирует животных на одном и том же маршруте и, демонстрируя неожиданное соседство в дикой природе.

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