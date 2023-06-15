В Чернобыле заметили яркого хищного зверя (фото)

В Чернобыле заметили хищника, охотящегося на мелкую добычу. Речь идет о рыжей лисице.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского заповедника.

На фотографии, которую обнародовали егеря, видно, как лиса бежит с добычей в зубах. Эксперты отмечают, что хищный зверь удачно охотится в зоне отчуждения мелких животных.

"Не такая пушистая, ухоженная, упитанная и яркая, как зимой, но это лиса – хищный зверь из семьи псовых, удачно охотящийся на многих мелких животных. В меню рыжей – птицы, их яйца, рыба, насекомые и, главное, всевозможные грызуны. Последних она довольно легко выкапывает из-под снега, а в теплое время года молниеносно ловит в траве или ловко раскапывает норы, ориентируясь по звуку. Где-то "намышляла" добычу и одна из чернобыльских лис/лис: утолить голод можно, правда, ненадолго", — рассказали в Чернобыльском заповеднике.

Напомним, что экоактивистка Грета Тунберг отреагировала на подрыв Каховской ГЭС.

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