В чернобыльских лесах громко ревут благородные олени: что произошло

Олень / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В лесах и на полях Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника снова раздается мощный рев — у благородных оленей начался период гона. Это время приходится на сентябрь и октябрь, когда самцы соревнуются за гаремы, привлекая внимание олених голосом и силой рогов.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

По словам ученых, в начале сезона самцы занимают территории, которые обозначают ревом. Оленихи выбирают наиболее привлекательного «хозяина», оценивая силу соперника по тембру голоса. Чем крупнее олень, тем длиннее его шея и грубее голос, что считается своеобразной «визитной карточкой» самца. В гареме некоторых животных уже насчитывают более десяти олених.

Исследователи объясняют, что борьба за самок не ограничивается только ревом. Соперничество может перейти в поединки рогами, которые иногда становятся смертельными. В этот период олени ведут себя агрессивно, но при этом остаются неосторожными и беззащитными.

Из-за полномасштабной войны пространственное распределение животных изменилось. Самый громкий рев сейчас фиксируют не в глубине леса, а на открытых участках перелогов.

«Во время гона животные становятся чрезвычайно агрессивными и при этом неосторожными и беззащитными. Поэтому в течение сентября-октября служба охраны Заповедника усиливает контроль и наблюдение за популяцией оленя. Кроме того, осторожными нужно быть и водителям! Потому что, идя по «зову сердца», олени могут неожиданно выскочить на дорогу и вызвать ДТП!» — говорится в сообщении.

Олень / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Олень / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Олень / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

