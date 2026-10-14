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- Украина
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В Чернобыльском заповеднике обнаружили краснокнижных рыб: что выяснили ученые
Ученые Чернобыльского заповедника исследовали ихтиофауну рек Припять и Уж. Среди выявленных видов занесены в Красную книгу.
Ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника провели масштабное исследование рыб в реках Припять и Уж. Специалисты оценили общее состояние биоразнообразия в водоемах Зоны отчуждения, а также подтвердили наличие редких видов рыб, занесенных в Красную книгу.
Об этом передает пресс-служба Чернобыльского заповедника.
Исследователи собрали данные о размерных и весовых показателях популяций плоскирки, плотвы, клепка, окуня, леща и уклейки.
Среди интересных находок — виды рыб, занесенные в Красную книгу Украины, в частности вязь и ерш-носарь.
«Такие исследования позволяют отслеживать состояние ихтиофауны и накапливать данные о биоразнообразии водоемов Чернобыльского заповедника», — пояснили ученые.
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