В Чернобыльском заповеднике обнаружили краснокнижных рыб: что выяснили ученые

Какие краснокнижные рыбы живут в реках Чернобыльского заповедника / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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Ученые Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника провели масштабное исследование рыб в реках Припять и Уж. Специалисты оценили общее состояние биоразнообразия в водоемах Зоны отчуждения, а также подтвердили наличие редких видов рыб, занесенных в Красную книгу.

Об этом передает пресс-служба Чернобыльского заповедника.

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Исследователи собрали данные о размерных и весовых показателях популяций плоскирки, плотвы, клепка, окуня, леща и уклейки.

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Среди интересных находок — виды рыб, занесенные в Красную книгу Украины, в частности вязь и ерш-носарь.

«Такие исследования позволяют отслеживать состояние ихтиофауны и накапливать данные о биоразнообразии водоемов Чернобыльского заповедника», — пояснили ученые.

Ранее мы писали, что в Чернобыле ранен бык-вожак, следы указывают на нападение медведя.

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