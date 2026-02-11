- Дата публикации
В Чернобыльском заповеднике ожидают пополнения: экологи показали фото беременных олениц
Специалисты Чернобыльского заповедника наблюдают беременных олениц. Малыши появятся в мае-июне, а пятнистая окраска помогает им выживать.
В Чернобыльском заповеднике заметили беременных олениц. Специалисты прогнозируют, что малыши родятся весной.
Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
По словам экспертов, на территории заповедника все чаще замечают беременных олениц.
Как говорят экологи, обычно период беременности у оленей длится около 230–250 дней. Рождение малышей приходится на май-июнь, когда условия для выживания потомства наиболее благоприятны.
Новорожденные оленята имеют характерную пятнистую окраску, которая помогает маскироваться среди травы, а матери активно оберегают малышей от хищников.
«Малыши рождаются с характерной пятнистой окраской, которая помогает им маскироваться среди травы, а мать активно оберегает их от хищников», — пишут экологи.
Наблюдения за беременными оленицами позволяют специалистам мониторить состояние популяции, оценивать репродуктивную успешность, изучать адаптации к сезонным изменениям и климату, а также планировать меры охраны, чтобы минимизировать влияние человека на критический период жизни животных.
