В Чернобыльском заповеднике ожидают пополнения: экологи показали фото беременных олениц

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском заповеднике заметили беременных олениц. Специалисты прогнозируют, что малыши родятся весной.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

По словам экспертов, на территории заповедника все чаще замечают беременных олениц.

В Чернобыльском заповеднике заметили беременных олениц / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Как говорят экологи, обычно период беременности у оленей длится около 230–250 дней. Рождение малышей приходится на май-июнь, когда условия для выживания потомства наиболее благоприятны.

Новорожденные оленята имеют характерную пятнистую окраску, которая помогает маскироваться среди травы, а матери активно оберегают малышей от хищников.

Наблюдения за беременными оленицами позволяют специалистам мониторить состояние популяции, оценивать репродуктивную успешность, изучать адаптации к сезонным изменениям и климату, а также планировать меры охраны, чтобы минимизировать влияние человека на критический период жизни животных.

