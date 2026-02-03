В Чернобыльском заповеднике в фотоловушку попал очень шустрый зверь (фото)

Заяц / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировано движение зайца.

Об этом рассказал директор заповедника Денис Нестеров на странице в Facebook.

«В Чернобыльском заповеднике специалисты настолько профессиональны, что могут поймать даже зайца, правда, только в кадр. Потому что серый знает толк в скорости и маскировке, но от хорошего глаза и вовремя нажатой кнопки не убежишь!» — сообщил он.

Директор заповедника опубликовал фото, на которых заяц заметен на заснеженной территории зоны отчуждения. Снимки позволяют предположить, что животное двигалось, и на одном из кадров оно почти будто парит над землей.

