- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 202
- Время на прочтение
- 2 мин
В Чернобыльском заповеднике заметили оленей: невероятные кадры из осеннего леса
В Чернобыльской зоне заметили оленей, которые прогуливались среди золотистой листвы. В заповеднике рассказали об особой атмосфере осеннего леса и красоте его диких обитателей.
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили оленей, неторопливо прогуливающихся по осеннему лесу среди золотистой листвы.
Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.
Сотрудники заповедника поделились осенними снимками с оленями, которые свободно передвигаются среди деревьев.
«Среди янтарных оттенков неторопливо бродят олени — грациозные, свободные, прекрасные в своём природном величии. Они останавливаются, прислушиваются к лесу и снова исчезают среди деревьев…», — говорится в сообщении.
Что известно о благородных оленях
Благородный олень, которого также называют обыкновенным или лесным, — один из самых распространённых видов оленей в мире. Эти животные обитают преимущественно в лесах и лесостепях, отдавая предпочтение широколиственным лесам, лугам и местностям с густыми кустарниками.
Взрослые самцы могут достигать более двух метров в длину, а их масса, в зависимости от региона обитания, иногда достигает 350 килограммов. Олени питаются преимущественно травой, листьями, молодыми побегами, грибами и лишайниками.
Обычно эти животные держатся небольшими стадами. Осенью у благородных оленей наступает брачный период, во время которого самцы издают громкий рёв и могут соперничать между собой за самок.
В дикой природе благородные олени живут в среднем 12–14 лет, тогда как в неволе могут доживать до 25–27 лет.
Напомним, в Антарктиде начался сезон откладки яиц у пингвинов. Возле станции «Академик Вернадский» уже обнаружили первые кладки, а ученые ожидают, что их количество достигнет нескольких тысяч.