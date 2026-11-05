В Чернобыльском заповеднике заметили оленей: невероятные кадры из осеннего леса

Олени в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили оленей, неторопливо прогуливающихся по осеннему лесу среди золотистой листвы.

Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

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Сотрудники заповедника поделились осенними снимками с оленями, которые свободно передвигаются среди деревьев.

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«Среди янтарных оттенков неторопливо бродят олени — грациозные, свободные, прекрасные в своём природном величии. Они останавливаются, прислушиваются к лесу и снова исчезают среди деревьев…», — говорится в сообщении.

Олени в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Олени в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Олени в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Олени в Чернобыльском заповеднике / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Что известно о благородных оленях

Благородный олень, которого также называют обыкновенным или лесным, — один из самых распространённых видов оленей в мире. Эти животные обитают преимущественно в лесах и лесостепях, отдавая предпочтение широколиственным лесам, лугам и местностям с густыми кустарниками.

Взрослые самцы могут достигать более двух метров в длину, а их масса, в зависимости от региона обитания, иногда достигает 350 килограммов. Олени питаются преимущественно травой, листьями, молодыми побегами, грибами и лишайниками.

Обычно эти животные держатся небольшими стадами. Осенью у благородных оленей наступает брачный период, во время которого самцы издают громкий рёв и могут соперничать между собой за самок.

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В дикой природе благородные олени живут в среднем 12–14 лет, тогда как в неволе могут доживать до 25–27 лет.

Напомним, в Антарктиде начался сезон откладки яиц у пингвинов. Возле станции «Академик Вернадский» уже обнаружили первые кладки, а ученые ожидают, что их количество достигнет нескольких тысяч.

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