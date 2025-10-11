В Чернобыльской зоне быстро растет популяция волшебного создания (фото)

Лошади Пржевальского / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) рассказывает об уникальных обитателях Чернобыльского радиационно-биосферного заповедника — лошадях Пржевальского, последнем в мире виде настоящих диких лошадей.

Об этом говорится в сообщении ГАЗО

В 1998 году в рамках программы «Фауна», которая имела целью восстановление первоначального фаунистического комплекса и биоразнообразия украинского Полесья, в зону отчуждения из заповедника «Аскания-Нова» было завезено более двух десятков лошадей Пржевальского — самцов и самок.

Сначала животные проходили акклиматизацию в специальном центре вблизи Чернобыля, а уже через год их выпустили на волю. В конце 1999 года в зоне существовало два табуна — в окрестностях сел Копачи и Корогод.

© Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Несмотря на то, что полесские леса и болота нетипичны для степных копытных, лошади прекрасно приспособились к новым условиям. Природа сама отсеяла слабых, а популяция постепенно росла: в 2000 году насчитывалось 38 особей, в 2004 году — около 60. Сегодня, по оценкам специалистов, в зоне обитает более 120 лошадей Пржевальского. Определить точное количество трудно, ведь животные ведут полудикий образ жизни и образуют несколько устойчивых табунов.

Структура их «семей» напоминает древнюю гаремную систему: главный самец возглавляет группу из нескольких кобыл, а рядом кочует холостяцкая компания жеребцов, когда-то проигравших в соревнованиях за первенство. Весной, во время брачного сезона, между самцами идут настоящие поединки — они срываются на дыбы, бьют друг друга копытами, демонстрируя силу и достоинство.

Сегодня лошадь Пржевальского стала одним из символов Чернобыльского заповедника — пространства, где природа без вмешательства человека восстанавливает равновесие. Здесь, среди лугов, заросших дорог и диких лесов, эти редкие животные чувствуют себя свободно, как дома.

Во время одной из экспедиций сотрудники ГАЗО имели возможность увидеть табун вблизи. Лошади неторопливо паслись на солнечной поляне, а потом, будто почувствовав любопытство, подняли головы и несколько минут спокойно смотрели прямо в объектив. Казалось, они позируют — свободные, гордые и прекрасные, настоящие модели дикой природы.

