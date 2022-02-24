В Чернобыльской зоне эвакуировали местных жителей: ситуация стабильна

Прорыв со стороны противника пока нет.

В Чернобыльской зоне поводов для панических настроений нет.

Также читайте Все предприятия энергетической и коммунальной сфер работают в штатном режиме – НКРЭКП

Об этом сообщают в Центре организационно-технического и информационного обеспечения УЗВ.

"Сейчас в Чернобыльской зоне спокойно. Попыток вторжения нет. Ночью были действия с целью нарушения границ, нарушителей остановили, сейчас тихо и спокойно. Прорыва из-за границы нет, жители приграничных территорий эвакуированы, старосты поселков имеют все необходимые инструкции на случай повторения ситуации. Сохраняйте спокойствие, находитесь в своих домах, в случае угрозы обстрелов выберите жилье без окон", — сообщили в УЗВ.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним: