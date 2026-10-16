В Чернобыльской зоне фотоловушка зафиксировала ловкого хищника: чем особенно это животное

Лесная куница / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльском заповеднике фотоловушка запечатлела лесную куницу. Специалисты рассказали, как пушистые хищники готовятся к холодному сезону.

Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, опубликовав снимки животного.

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Лесная куница — ловкий и очень подвижный хищник, который хорошо лазает по деревьям и быстро передвигается по лесу. Наибольшую активность эти животные обычно проявляют в сумерках и ночью.

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Осенью рацион куницы особенно разнообразен. Она охотится на мелких животных, птиц и насекомых, а также питается ягодами и плодами. В этот период хищник активно ищет пищу, чтобы набраться сил перед наступлением холодов.

С приближением зимы меняется и мех куницы — он постепенно становится гуще и теплее, помогая животному защищаться от низких температур.

Что известно о лесной кунице

Лесная куница, которую также называют европейской куницей или желтодушкой, — хищное млекопитающее из семейства куничных. Она распространена почти по всей Европе и в западной части Азии. Чаще всего эти животные обитают в лиственных и смешанных лесах, избегая человеческих поселений.

Лесную куницу можно узнать по каштановому или тёмно-коричневому меху и характерному желтоватому пятну на горле. Длина её тела составляет 45–58 сантиметров, а пушистого хвоста — ещё 16–28 сантиметров. Вес взрослого животного составляет от 0,8 до 1,8 килограмма.

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Интересно, что лесные куницы способны прыгать между деревьями на расстояние до четырёх метров. Их длинный хвост помогает удерживать равновесие, а благодаря способности поворачивать лапы на 180 градусов животные ловко передвигаются по стволам деревьев.

Для отдыха куницы используют дупла, заброшенные норы белок или гнезда хищных птиц. Они ведут преимущественно одиночный образ жизни и защищают свою территорию от других представителей своего вида.

В дикой природе лишь немногие лесные куницы живут более десяти лет. Хотя в целом вид не находится под угрозой исчезновения, в некоторых регионах его численность сократилась из-за охоты и утраты естественных мест обитания.

Напомним, ранее в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили лису. Специалисты также рассказали, как эти животные готовятся к зимним холодам.

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