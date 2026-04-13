В Чернобыльской зоне годами сеяли пшеницу и кукурузу: прокуратура разоблачила схему

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС более пяти лет незаконно использовали земли для сельского хозяйства. В настоящее время прокуратура через суд требует вернуть государству более 190 гектаров территорий.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Речь идет о трех земельных участках в Вышгородском районе, расположенных в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

По данным следствия, первоначально эти земли находились в использовании государственного органа, ответственного за управление зоной отчуждения. Однако впоследствии государственные регистраторы незаконно изменили их статус и перевели в коммунальную собственность.

После этого право пользования участками безосновательно оформили на частную компанию.

С 2020 года эти земли использовались для выращивания сельскохозяйственных культур, в частности, пшеницы и кукурузы, без необходимых разрешений. В прокуратуре отмечают, что такая деятельность представляет потенциальную угрозу жизни и здоровью людей.

Следствие установило, что основанием для незаконной регистрации стало решение Полесского районного совета, которого фактически не было. Также были использованы государственные акты на землю, изданные предприятию «Рассвет», которое находится в состоянии прекращения и не имеет правопреемников.

В прокуратуре подчеркивают, что эти факты подтверждаются собранными доказательствами, в том числе результатами экспертиз.

Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу и назначил подготовительное заседание.

Расследование продолжается.

