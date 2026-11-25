В Чернобыльской зоне сменился вожак стада диких быков / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В стаде диких быков, обитающих на территории Чернобыльского заповедника, снова сменился лидер. Лидерство вернул себе самец по имени Си. Между тем его соперника Рябка заметили с повреждённым рогом, что может свидетельствовать о последствиях борьбы между животными.

Об этом сообщили вЧернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

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Си уже был вожаком стада. В свое время он одержал победу в схватке с быком Трампом, которому во время схватки сбил роговой чехол. Однако пока Си отсутствовал, главным в стаде стал Рябко. Возвращение прежнего вожака привело к соперничеству между самцами.

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В ходе недавних наблюдений сотрудники заповедника заметили, что у Рябко поврежден правый рог, который теперь направлен вниз. Сам бык держал голову слегка опущенной.

Учитывая травму и длительное отсутствие Рябка среди других животных в заповеднике, предполагают, что он мог уступить сопернику в борьбе за лидерство. По одной из версий, самец некоторое время держался в стороне от стада, чтобы восстановить силы.

В Чернобыльской зоне сменился вожак стада диких быков / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльской зоне сменился вожак стада диких быков / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Новый вожак меняет поведение стада

Возвращение Си повлияло не только на распределение лидерства среди самцов. Сотрудники заповедника заметили, что у животных постепенно формируется навык совместной защиты.

Если раньше в стаде не было быка, достаточно зрелого по своему поведению, чтобы сплотить других особей в случае опасности, то теперь эту функцию начинает выполнять Си. Коровы и молодняк постепенно учатся выстраиваться в один ряд, хотя пока у них это получается не всегда быстро.

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Что известно о подготовке диких быков к зиме

Осенью наблюдать за стадом стало проще. Когда с деревьев опадает листва, животные ведут себя менее настороженно, поэтому сотрудники заповедника могут точнее определять их численность и делать фотографии.

Во время последней встречи стадо обнаружили за пределами его привычной территории. На участке, где находились животные, почти не было зеленой травы. В то же время поведение отдельных особей дало основания предположить, что они питались лишайниками, растущими на поваленном дереве.

В заповеднике пояснили, что лишайники могут служить пищей не только для северных оленей, но и для местных копытных.

Что касается готовности стада к холодам, то состояние животных не вызывает беспокойства у сотрудников заповедника: у быков достаточно жировых запасов.

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Заметна также разница в поведении животных по сравнению с окончанием предыдущей зимовки. Тогда появление людей заставляло их разбегаться по полю.

Впереди стадо и его вожак ждет зимовка, которую в заповеднике называют серьёзным испытанием. А весной там надеются на появление потомства.

Напомним, в Чернобыльской зоне фотоловушка запечатлела необычный момент из жизни дикой природы. Рысь заглянула прямо в камеру, оставив после себя забавные кадры.

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