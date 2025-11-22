В Чернобыльской зоне обнаружили собак с синей шерстью

Волки / © Pixabay

В Киевской области, в зоне отчуждения ЧАЭС, волонтеры зафиксировали собак с шерстью необычного синего оттенка.

Об этом говорится в сообщении заведующего научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Дениса Вишневского.

«Насколько понимаю, где-то эти собаки лазили и попали в какую-то грязь. Ничего удивительного в этом нет. Я в Чернобыле еще 20 лет назад видел синих собак, которые на сталелитейном заводе жили. То есть стая, о которой вы говорите, могла в медном купоросе вымазаться, или каком-то порошке синего цвета… Также мне рассказывали, что где-то в том районе были заброшенные биотуалеты, где используют какой-то реагент, который имеет такой цвет. Может, собаки залезли и что-то там разбили», — отметил эксперт.

Волонтеры уточняют, что синий оттенок шерсти не опасен и не свидетельствует о вреде для людей. Он лишь демонстрирует, как животные приспосабливаются к условиям промышленных остатков в зоне отчуждения.

В зоне отчуждения Чернобыля волонтеры заметили собак с ярко-синей шерстью. Несмотря на необычный цвет, животные выглядят активными и здоровыми. Вероятная причина — контакт с химическими веществами или реагентами в зоне. Ранее проведенные исследования показали, что часть собак адаптировалась к суровым условиям Чернобыля: они устойчивы к радиации и загрязнениям, а генетические мутации передаются из поколения в поколение, обеспечивая выживание популяций.

