В Чернобыльской зоне появился дикий конь (фото)

Конь / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике специалисты зафиксировали трогательное и загадочное изменение в поведении одной из диких лошадей Пржевальского.

Об этом говорится в сообщении природного заповедника на странице в Facebook.

Конь с характерным светлым пятном на лбу, которого исследователи назвали Белолобым, долгое время держался в одиночестве возле полуразрушенной фермы, пристально наблюдая за людьми, но не подпуская их близко.

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Во время очередной экспедиции ученые уже не надеялись увидеть своего давнего знакомого. Но, когда остановились на смотровой точке с видом на пойму реки Уж, заметили двух медленно приближающихся лошадей. Один из них оказался Белолобым — но не сам, а с юным жеребенком.

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Откуда взялся жеребенок и как оказался рядом с одиноким взрослым самцом — остается загадкой. Но очевидно одно: Белолобый изменился. Теперь он жизнерадостный, внимательный и заботливый. Он не отходит от жеребенка, охраняет его и следит, как настоящий отец или лидер новой группы.

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

© Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Этот случай стал не только трогательным моментом для команды ученых, но и важным наблюдением. Такие примеры помогают лучше понимать поведение животных в дикой природе, их социализацию, адаптацию и формирование новых табунов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в зоне отчуждения ЧАЭС на российской мине подорвался конь Пржевальского, занесенный в Красную книгу Украины.

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