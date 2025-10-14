В Чернобыльской зоне заметили две большие стаи диких птиц (фото)

Серые куропатки / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльской зоне зафиксировали две стаи серых куропаток — по 15 и 19 особей. Осенью эти птицы собираются вместе, ища тепло и пищу.

Об этом рассказали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Птиц заметили на территории Лубянского природоохранного научно-исследовательского отделения. Их незаметная серая окраска помогает сливаться с опавшей листвой и избегать хищников.

Что известно о серой куропатке

Серая куропатка — птица среднего размера из семейства фазанов, распространенная в умеренной зоне Евразии. Ее часто можно увидеть на полях, лугах и опушках — именно такие места она выбирает для жизни и гнездования. В Украине этот вид является оседлым и встречается почти повсеместно, кроме Карпат и густых лесов Полесья.

Птица имеет пестрое серо-бурое оперение, которое прекрасно маскирует ее среди травы и листьев. Самцы отличаются характерным коричневым пятном в форме подковы на груди. Куропатки держатся небольшими стайками, а зимой часто селятся ближе к человеческим домам, ища тепло и корм.

Несмотря на небольшие размеры, серая куропатка чрезвычайно полезна для экосистемы. Она уничтожает вредителей сельскохозяйственных культур, среди которых долгоносики, личинки жуков и даже колорадский жук. Благодаря этому ее считают естественным «защитником» полей.

Осенью куропатки объединяются в группы по 15-40 птиц и кочуют в поисках корма. Зимой питаются семенами сорняков, ягодами боярышника и терна, а летом — насекомыми. Из-за сильных морозов или гололеда популяция может резко сокращаться, поэтому птиц зимой часто подкармливают зерном.

