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В Чернобыльской зоне заметили настоящего гиганта среди сов: как выглядит редкая птица
В Чернобыльском заповеднике показали самую большую сову, проживающую в Украине. Этот редкий ночной хищник способен летать почти бесшумно и находить добычу даже в темноте.
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали о филине — самой большой сове, которая живет в Украине. Этот ночной хищник занесен в Красную книгу и играет немаловажную роль в природных экосистемах.
Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.
Пугач – крупнейший представитель семьи сововых в фауне Украины. Птица имеет большие глаза, чрезвычайно острый слух и характерный лицевой диск, помогающий улавливать звуки даже при слабом освещении.
Особое строение маховых перьев позволяет филину летать практически бесшумно, благодаря чему он может незаметно приближаться к добыче.
Чем особен самый ночной хищник среди сов Украины
Филин охотится преимущественно в сумерках и ночью. Основу его рациона составляют мелкие млекопитающие и птицы. Благодаря своим охотничьим навыкам этот вид помогает регулировать численность других животных и поддерживать естественный баланс.
Филин занесен в Красную книгу Украины, поэтому сохранение его популяции и мест гнездования является важной природоохранной задачей.
"Его присутствие в природных экосистемах является важной составляющей биоразнообразия, а сохранение мест гнездования - одной из задач Чернобыльского заповедника", - отмечают специалисты.
В Чернобыльской зоне заметили оленей и лису: появились новые кадры
Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике показали оленей, которые неторопливо прогуливались осенним лесом среди золотистых листьев.
«Они останавливаются, прислушиваются к лесу и снова исчезают среди деревьев…» — рассказали работники заповедника.
Ранее в Чернобыльской зоне также заметили лису. Специалисты объяснили, что осенью мех этих хищников становится гуще, помогая пережить холода.
Лисы продолжают активно охотиться на мышей и полевок, преимущественно после заката и ночью, хотя иногда их можно встретить и днем.