В Чернобыльской зоне заметили птенцов одного из самых загадочных видов Украины (фото)

Птенцы черного аиста / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

В Чернобыльском заповеднике ученые обнаружили гнезда черного аиста. Этот вид в Украине считается одним из самых загадочных и наименее исследованных.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Отмечается, что черные аисты ведут скрытный образ жизни, поэтому долгое время их численность и ареал оставались неточно определенными.

Реклама

«В предыдущие годы на территории Чернобыльского заповедника гнездилось от 25 до 27 пар черного аиста. Однако сегодня, из-за военных действий, доступ к значительной части территорий ограничен, а потому установить актуальную численность этого вида пока невозможно», — отметили в заповеднике.

В рамках исследования вчера было проверено несколько гнезд, в которых находились шесть птенцов. Все они были закольцованы, а также прошли биометрические измерения. Работы проводили ученые заповедника вместе с участником проекта «Ciconia-Ukraina» Александром Панчуком.

В заповеднике объяснили, что кольцевание является безопасным и необходимым методом наблюдения за птицами. Кольца из легких материалов не мешают пернатым, а процедура проводится быстро и осторожно. Цветные кольца с уникальными символами позволяют идентифицировать конкретную птицу без ее повторного отлова.

«Если вам повезет увидеть птицу с кольцом — сфотографируйте ее и передайте информацию орнитологам. Каждая такая встреча — это ценный вклад в сохранение и изучение одной из самых загадочных птиц украинской фауны», — говорится в сообщении.

Реклама

Птенцы черного аиста / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Птенцы черного аиста / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Птенцы черного аиста / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Напомним, в Чернобыльской зоне зафиксировали редкого птенца орлана-белохвоста.