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- Украина
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В Чернобыльской зоне заметили редкую хищную птицу и птенца (фото)
Чернобыль становится домом для редких видов: учёные обнаружили гнездо орлана-белохвоста.
В Чернобыльской зоне отчуждения, где природа постепенно отвоевывает территорию у последствий катастрофы, ученые зафиксировали успешное гнездование редкого орлана-белохвоста.
Об этом сообщил Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник.
Во время весенней экспедиции сотрудники Чернобыльского заповедника обнаружили гнездо со взрослой самкой и ее птенцом.
Гнездо, расположенное на верхушке сосны на высоте более 20 метров, было замечено еще в декабре. Теперь же ученые подтвердили: птица, занесенная в Красную книгу, не только поселилась здесь, но и успешно размножается.
Маршрут исследователей пролегал вдоль реки Припять — идеального места для этих хищников. Кроме найденного гнезда, зафиксировано еще несколько потенциальных «домов» орланов. По оценкам, в зоне может проживать до 20 пар этих птиц.
Напомним, в Чернобыльской зоне у одичавшего стада коров появился маленький теленок.