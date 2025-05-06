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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Чернобыльской зоне заметили редкую хищную птицу и птенца (фото)

Чернобыль становится домом для редких видов: учёные обнаружили гнездо орлана-белохвоста.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Орлан-белохвост

Гнездо орлана-белохвоста / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльской зоне отчуждения, где природа постепенно отвоевывает территорию у последствий катастрофы, ученые зафиксировали успешное гнездование редкого орлана-белохвоста.

Об этом сообщил Чернобыльский Радиационно-экологический биосферный заповедник.

Во время весенней экспедиции сотрудники Чернобыльского заповедника обнаружили гнездо со взрослой самкой и ее птенцом.

Гнездо, расположенное на верхушке сосны на высоте более 20 метров, было замечено еще в декабре. Теперь же ученые подтвердили: птица, занесенная в Красную книгу, не только поселилась здесь, но и успешно размножается.

Гнездо орлана-белохвоста / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Гнездо орлана-белохвоста / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Маршрут исследователей пролегал вдоль реки Припять — идеального места для этих хищников. Кроме найденного гнезда, зафиксировано еще несколько потенциальных «домов» орланов. По оценкам, в зоне может проживать до 20 пар этих птиц.

Напомним, в Чернобыльской зоне у одичавшего стада коров появился маленький теленок.

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