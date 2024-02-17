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В Черное море на боевое дежурство враг вывел подводную лодку: будьте внимательны к сигналам воздушных тревог

В Черное море на боевое дежурство враг вывел подводную лодку: будьте внимательны к сигналам воздушных тревог

Иллюстративная фотография. Подлодка имеет снаряжение до 4 крылатых ракет типа "Калибр". / Фото: соцмережі

Идет очередная тревожная ночь для украинцев.

В Черное море на боевое дежурство враг вывел подводный ракетоноситель.

Об этом в сообщении в социальных сетях информируют Силы обороны юга Украины.

Подлодка имеет снаряжение до 4 крылатых ракет типа "Калибр".

Остальные вражеские корабли находятся в пунктах базирования.

Море штормит.

Уровень ракетной опасности стабильно высок!

"Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Черном море в РФ остается 5 из 13 кораблей.

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