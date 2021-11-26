В Черное море вошел американский эсминец Arleigh Burke: будет работать в рамках планового патрулирования

В Черное море вошел американский эсминец Arleigh Burke: будет работать в рамках планового патрулирования

Судно оснащено американскими высокоточными крылатыми ракетами "Tomahawk".

Эсминец (эскадренный миноносец) Военно-Морских сил США Arleigh Burke вошел в акваторию Черного моря. Судно будет работать вместе с союзниками и партнерами НАТО, чтобы сохранить безопасность и стабильность на этом "важном международном водном пути".

Об этом сообщила пресс-служба ВМС США.

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Как отмечается, в Черное море ракетный эсминец прибыл вечером 25 ноября. Судно такого типа предназначено для уничтожения подводных и надводных кораблей, летательных аппаратов и установки мин.

Сообщается, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) вошел в Черное море в рамках планового патрулирования. Он будет отвечать за безопасность и устойчивость морских путей в регионе.

" Сейчас, как никогда, мы твердо стоим рядом с нашими союзниками и партнерами по НАТО в Черноморском регионе", — сказал командир судна Патрик Чепмен.

Следует отметить, что военное судно оснащено американскими высокоточными крылатыми ракетами "Tomahawk ". Они являются оружием большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности.

Эсминец Arleigh Burke является одним из четырех эсминцев ВМС США. Судно оснащено боевой системой Aegis, позволяющей одновременно запускать, отслеживать ракеты и уклоняться от них.

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