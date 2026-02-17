ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
308
Время на прочтение
1 мин

В Черное море выведен ракетоноситель: возможен залп до 6 ракет "Калибр"

РФ вывела в Черное море ракетоноситель из порта Новороссийска - по данным мониторинговых каналов, возможный суммарный залп составляет до шести ракет "Калибр".

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Калибр

Калибр / © Associated Press

В Черном море зафиксирован выход российского ракетоносителя из порта Новороссийска. Об этом сообщают мониторинговые каналы, отслеживающие военную активность РФ.

По их данным, в море находится один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Суммарный возможный залп оценивается в до шести ракет.

В связи с повышенной ракетной угрозой жителей Украины призывают внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и в случае их объявления немедленно направляться к укрытиям.

Напомним, что в Крыму прозвучала серия взрывов: сообщают об атаке "добрых дронов" : мост перекрыт

Дата публикации
Количество просмотров
308
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie