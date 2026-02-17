- Дата публикации
В Черное море выведен ракетоноситель: возможен залп до 6 ракет "Калибр"
РФ вывела в Черное море ракетоноситель из порта Новороссийска - по данным мониторинговых каналов, возможный суммарный залп составляет до шести ракет "Калибр".
В Черном море зафиксирован выход российского ракетоносителя из порта Новороссийска. Об этом сообщают мониторинговые каналы, отслеживающие военную активность РФ.
По их данным, в море находится один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Суммарный возможный залп оценивается в до шести ракет.
В связи с повышенной ракетной угрозой жителей Украины призывают внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и в случае их объявления немедленно направляться к укрытиям.
