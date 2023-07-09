В Черном, Азовском и Средиземном морях нет ни одного носителя "Калибров": готовит ли РФ ловушку

По данным МВД в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей;

По состоянию на 8 утра 9 июля в Черном, Азовском и Средиземном морях нет носителя "Калибров".

Об этом сообщают Военно-Морские силы Вооруженных Сил.

Что касается пребывания кораблей, то:

в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей;

в Азовском море – 1 вражеский корабль;

в Средиземном море – до 8 вражеских кораблей;

За сутки, как отмечают в ведомстве, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря – 15 судов, из них 2 двигалось в направлении пролива Босфор;

к Черному морю – 16 судов, из них 3 двигалось в направлении пролива Босфор;

Сколько кораблей находятся в Черном, Азовском и Средиземном морях по состоянию на утро 9 июля (инфографика) / Фото: Facebook/ВМС ВС Украины

Напомним, по данным ОК "Юг", мощный шторм загнал российские ракетоносители в пункты базирования. Корабельная группировка в целом уменьшена в Черном море до 6 единиц, в Азовском – 3.

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