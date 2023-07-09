Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Черном, Азовском и Средиземном морях нет ни одного носителя "Калибров": готовит ли РФ ловушку

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
510
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Черном, Азовском и Средиземном морях нет ни одного носителя "Калибров": готовит ли РФ ловушку

В Черном, Азовском и Средиземном морях нет ни одного носителя "Калибров" — ВМС / Фото: Associated Press

По данным МВД в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей;

По состоянию на 8 утра 9 июля в Черном, Азовском и Средиземном морях нет носителя "Калибров".

Об этом сообщают Военно-Морские силы Вооруженных Сил.

Что касается пребывания кораблей, то:

  • в Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей;
  • в Азовском море – 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море – до 8 вражеских кораблей;

За сутки, как отмечают в ведомстве, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря – 15 судов, из них 2 двигалось в направлении пролива Босфор;
  • к Черному морю – 16 судов, из них 3 двигалось в направлении пролива Босфор;
Сколько кораблей находятся в Черном, Азовском и Средиземном морях по состоянию на утро 9 июля (инфографика) / © Facebook/ВМС ВС Украины
Сколько кораблей находятся в Черном, Азовском и Средиземном морях по состоянию на утро 9 июля (инфографика) / Фото: Facebook/ВМС ВС Украины

Напомним, по данным ОК "Юг", мощный шторм загнал российские ракетоносители в пункты базирования. Корабельная группировка в целом уменьшена в Черном море до 6 единиц, в Азовском – 3.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
510
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация