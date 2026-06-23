В Черном море атаковано судно турецкой компании: есть раненые, Анкара отреагировала

Турция / © pixabay.com

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В Черном море вблизи порта Черноморск 22 июня беспилотник атаковал сухогруз турецкой компании под флагом Панамы. В результате инцидента двое граждан Турции-членов экипажа получили ранения.

Об этом заявили в МИД Турции.

В ведомстве отметили, что состояние пострадавших из-за атаки дрона на судно находится под постоянным контролем посольства Турции в Киеве и генерального консульства в Одессе.

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«Наша обеспокоенность этими атаками, которые ставят под угрозу наши интересы в Черном море и региональную безопасность в результате эскалации войны между Россией и Украиной, доводится до сведения власти обеих стран», — говорится в заявлении турецкого МИД.

Там подчеркнули, что обеспечение безопасности судоходства для гражданских судов в Черном море остается одним из ключевых приоритетов Турции и призвали все соответствующие стороны принять меры для деэскалации напряженности в регионе.

Напомним, в ночь на 22 июня Россия атаковала дронами три гражданских судна в Черном море, направлявшихся в украинские порты. Больше всего пострадал сухогруз VICTRESS под флагом Панамы: из-за прямого попадания возник пожар, судно потеряло ход, а 58-летний повар-египтянин погиб. Также повреждения получили еще два иностранных судна под флагами Палау и Белиза, там обошлось без жертв. Власти Украины назвали это военным преступлением и угрозой глобальной продовольственной безопасности.

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