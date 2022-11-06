В Черном море дежурят три вражеских корабля без ракетоносителей: почему это может быть отвлеканием внимания

Черноморская группировка вражеских сил насчитывает три единицы без ракетоносителей на дежурстве.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в социальных сетях.
Море снова штормит, а значит, будоражит и минную опасность. Помните об угрозах и ракетных ударах. Отсутствие ракетоносителя на службе тоже может быть враждебным приемом отвлекания внимания. Однако ракет и средств их запуска из воздуха, моря, суши, у врага еще много.
Не поддавайтесь на провокации и панические настроения. Воспринимайте информацию критично, доверяйте достоверным. По сигналам об опасности принимайте оперативные меры по алгоритму сохранения жизни. О подозрительных лицах, предметах или обстоятельствах немедленно извещайте компетентные органы.
«Мы сильны и смелы, непокорны и достойны! Достойны Победы и мирной жизни! Их и боремся», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине создадут флот морских дронов.
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