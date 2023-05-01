В Черном море к вражеским кораблям добавилось два подводных ракетоносителя — ОК "Юг"

В Черном море с уменьшением силы шторма пополнилась вражеская корабельная группировка из 11 кораблей.

Речь идет о двух подводных ракетоносителях.

Об этом сообщает в социальных сетях оперативное командование «Юг».

Суммарный залп "Калибров" до 8.

На фоне активности стратегической авиации следует быть внимательнее к сигналам воздушной тревоги.

«Не пренебрегайте собственной безопасностью, переходите в укрытие. Берегите себя! Все будет Украина!», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в полиции посоветовали не игнорировать воздушную тревогу, ведь готовится суммарный "залп" к сотне ракет.

Также в Сумской области произошли 54 взрыва: враг совершил 6 обстрелов местных общин.

Добавим, что вечером в воскресенье, 30 апреля, была объявлена воздушная тревога в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. В то же время, мониторинговые группы сообщают об активности вражеской авиации — стратегических бомбардировщиков Ту-95.