В Черном море массовая гибель птиц с невероятно красными глазами: какая причина (фото)

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" фиксируют массовую гибель птиц, в частности черношеих пирникоз, после утечки подсолнечного масла, которая произошла в результате дроновой атаки рашистов на промышленный объект.

Об этом сообщил научный сотрудник Нацпарка Иван Русев в Facebook.

По его оценкам, от масляной катастрофы только этого вида погибло около 3 тысяч птиц. Сейчас Черное море продолжает выбрасывать загрязненную воду на побережье парка, далеко от места аварии, что приводит к постоянному обнаружению мертвых пирникоз на берегах.

«Эти птицы очень красивые и гармонично приспособлены к жизни в воде, однако антропогенное воздействие делает невозможным для них нормальное ныряние и питание», — отметил он.

На фото, опубликованном наблюдателем, показаны здоровые и неповрежденные пирникозы, которые естественно отталкивают воду из перьев. Автор подчеркивает, что он намеренно не выкладывает изображения большого количества погибших птиц, чтобы не травмировать читателей.

В то же время специалисты отмечают, что катастрофические последствия для биоразнообразия от утечки подсолнечного масла являются значительными и будут продолжаться в течение долгого времени, пока море не очистится от загрязненной воды.

