- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 1 мин
В Черном море массовая гибель птиц с невероятно красными глазами: какая причина (фото)
Подсолнечное масло убивает черношеих пирникоз в Черном море.
В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" фиксируют массовую гибель птиц, в частности черношеих пирникоз, после утечки подсолнечного масла, которая произошла в результате дроновой атаки рашистов на промышленный объект.
Об этом сообщил научный сотрудник Нацпарка Иван Русев в Facebook.
По его оценкам, от масляной катастрофы только этого вида погибло около 3 тысяч птиц. Сейчас Черное море продолжает выбрасывать загрязненную воду на побережье парка, далеко от места аварии, что приводит к постоянному обнаружению мертвых пирникоз на берегах.
«Эти птицы очень красивые и гармонично приспособлены к жизни в воде, однако антропогенное воздействие делает невозможным для них нормальное ныряние и питание», — отметил он.
На фото, опубликованном наблюдателем, показаны здоровые и неповрежденные пирникозы, которые естественно отталкивают воду из перьев. Автор подчеркивает, что он намеренно не выкладывает изображения большого количества погибших птиц, чтобы не травмировать читателей.
В то же время специалисты отмечают, что катастрофические последствия для биоразнообразия от утечки подсолнечного масла являются значительными и будут продолжаться в течение долгого времени, пока море не очистится от загрязненной воды.
Напомним, ранее мы писали о том, что в пределах Одесского района на акватории Черного моря обнаружены новые маслянистые пятнана воде и на территории нацпарка «Тузловские лиманы».