В Черном море на вражеской морской мине подорвалось гражданское судно: подробности

К судну направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

В Черном море взорвалось гражданское судно под флагом Панамы. Оно наткнулось на русскую мину.

Об этом пишут Силы обороны Украины.

Что известно

Как отмечают в ведомстве, судно должны были загрузить зерном в одном из дунайских портов. Балкер потерял ход и управление, а на верхней палубе возник пожар. Чтобы избежать затопления, капитан зафиксировал плавсредство на мели.

"Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу, доставили медиков на борт."

При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, которые получили ранения", — детализировали в Силах обороны.

Пострадавшим оказана помощь: одному на месте, другому – доставили в ближайшую больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное.

Напомним, в Черном море усилилась минная опасность.

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