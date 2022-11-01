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В Черном море не зафиксирован ни один корабль РФ с ракетами "Калибр" — ОК "Юг"

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В Черном море не зафиксирован ни один корабль РФ с ракетами "Калибр" — ОК "Юг"

Фото: Associated Press

В акватории Черного моря корабельная группировка вражеского войска имеет существенное сокращение.

В Черном море Россия сократила присутствие своих кораблей. Из тех, которые есть на дежурстве, нет ни одного оснащенного "Калибрами".

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В акватории Черного моря корабельная группировка вражеского войска имеет существенное сокращение до 6 единиц. Они продолжают прятаться за Крымским полуостровом.

"На дежурстве носителей крылатых ракет не зафиксировано. Но это не означает, что "Калибры" не могут быть применены. Динамика общей обстановки предусматривает ее оперативные изменения. Вместе с тем, опасность ракетных ударов остается как с суши, так и с использованием стратегической и тактической авиации врага. Не сняты с рисков и угрозы ударов дронами-камикадзе", — отметили в ОК "Юг".

Напомним, что РФ в Азовском море удерживает на боевом дежурстве до 3 кораблей и катеров, в Средиземном море -13 кораблей, из них оснащены ракетами "Калибр" — 5.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
658
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