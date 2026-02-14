В Черном море обнаружили опасного краба-вселенца: какую угрозу он несет (фото, видео)

Голубого краба обнаружили в Черном море

В Черном море на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» зафиксировали появление инвазионного голубого краба.

Об этом сообщил научный сотрудник Нацпарка Иван Русев в своем сообщении на Facebook.

«Национальный природный парк „Тузловские лиманы“ является морским нацпарком и единственным неоккупированным московитами нацпарком на всей двухтысякикилометровой протяженности Азово-Черноморского побережья Украины. Благодаря ВСУ, НПП „Тузловские лиманы“ единственный морской нацпарк в Украине, где во время войны можно постоянно вести мониторинг побережья Черного моря и фиксировать последствия от орды», — отметил Русев.

В ходе многодневного обследования побережья после штормов специалисты обнаружили многочисленные выбросы гидробионтов и погибших птиц. А среди них и необычную для региона находку: голубого краба (Callinectes sapidus). Это первый зафиксированный случай на территории нацпарка.

По словам ученого, этот вид не является коренным обитателем Черного моря. Его природный ареал — атлантическое побережье Америки от Канады до Аргентины. Считается, что к Черному морю краб попал с балластными водами судов или мигрировал через Средиземное и Мраморное моря, где уже прижился.

Голубого краба обнаружили в Черном море / © Facebook/Иван Русев

Голубой краб предпочитает мелководные прибрежные зоны и лиманы с невысокой соленостью. Он отличается ярко-голубыми клешнями и значительными размерами. Несмотря на привлекательный вид и статус деликатеса в отдельных странах, для черноморской экосистемы это инвазионный вид, который может представлять угрозу биоразнообразию.

В частности, он больше и агрессивнее местных крабов и способен их вытеснять. Кроме того, краб всеяден: питается моллюсками, мелкой рыбой и водорослями, что может нарушать баланс местной флоры и фауны. Последняя пара его ножек сплющена и напоминает весла, что делает его быстрым плавником. Вид также вынослив — может выживать при низком содержании кислорода и при значительных колебаниях солености.

Голубого краба обнаружили в Черном море / © Facebook/Иван Русев

На следующий день во время повторного обследования побережья на мелководье обнаружили еще два экземпляра. Таким образом, в рамках Национального природного парка «Тузловские лиманы» уже зафиксировано три случая появления голубого краба.

Голубого краба обнаружили в Черном море / © Facebook/Иван Русев

Напомним, в пределах Одесского района на акватории Черного моря обнаружены новые маслянистые пятна на воде и на территории нацпарка «Тузловские лиманы». Это привело к массовой гибели крабов.