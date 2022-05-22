В Черном море продолжается маневрирование шести вражеских десантных кораблей: готовы выпустить более полутора десятков снарядов

В Черном море продолжается маневрирование шести вражеских десантных кораблей: готовы выпустить более полутора десятков снарядов

Звеня оружием, они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства.

В Черном море продолжается маневрирование 6 больших десантных кораблей и 2 носителя крылатых ракет – в готовности к применению более полутора десятков убийственных снарядов.

Об этом сообщает в сообщении в Facebook Оперативное командование "Юг".

Звеня оружием, они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства. Обнаглевшие кафиры по открытым каналам связи и морской безопасности называют воды вокруг Змеиного своим территориальным морем, предупреждая иностранные суда об опасности приближения.

"Традиционно напоминаем: не пренебрегайте предупреждениями о воздушной опасности, взвешенно и целесообразно планируйте свою деятельность и маршруты, учитывайте особенности и ограничения военного состояния. Тщательно проверяйте информацию, не позволяйте врагу манипулировать вашим сознанием, верьте в силы обороны и нашу Победу!"

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Напомним, Россия наносит удары с временно оккупированного Крыма ракетами из своих подлодок.

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