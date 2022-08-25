В Черном море раздувает шторм: 12 кораблей и катеров вражеского флота продолжают укрываться

В Черном море раздувает шторм, так что 12 кораблей и катеров вражеского флота продолжают укрываться ближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Однако, 4 носителя «Калибров», в том числе один подводный, держат наготове 28 высокоточных снарядов.
«Не стоит испытывать судьбу, пренебрегая сигналами воздушной тревоги. Будьте бдительны и ответственны, действуйте четко и оперативно. От сохранения ваших жизней зависит и мирное будущее Украины – победительницы. Не приближайтесь к подозрительным предметам, будьте внимательны к поведению подозрительных людей. Информацию о них немедленно сообщайте компетентным органам, которые умело и быстро нейтрализуют такую опасность. Вместе преодолеваем врага, будем вместе восстанавливать страну!», — говорится в сообщении.
Напомним, российские кафиры 24 августа ракетами обстреляли станцию Чаплино в Днепропетровской области.
Президент Владимир Зеленский во время заседания ООН сообщил, что россияне убили по меньшей мере 15 человек, еще 50 получили травмы.
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