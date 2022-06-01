В Черном море штормом срывало вражеские мины и прибило их к побережью Одесской области

В Черном море штормом срывало вражеские мины и прибило их к побережью Одесской области

Российские оккупанты продолжают блокировать акваторию Черного и Азовского морей.

В боевой готовности находится одно вражеское судно с крылатыми ракетами.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота российской федерации продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокаду судоходства. Штормом сорвало с якоря 2 вражеских морских мины. Одну отнесло волнами к берегу Одесской области, другую наши воины взорвали прямо в море", — сообщают в Генштабе.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Напомним, вечером 31 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска контролируют большую часть Северодонецка, однако не смогли оцепить группировки ВСУ.

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