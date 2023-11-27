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В Черном море сильный шторм выбросил на мель сухогруз: что известно

В Черном море сильный шторм выбросил на мель сухогруз: что известно

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В Черном море сильный шторм выбросил на мель сухогруз: что известно

Сухогруз Blue Shark

В настоящее время судно расположено на мели в непосредственной близости от берега.

В Черном море у побережья Анапы в районе поселка Витязево, что в России, сильный шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза.

Об этом сообщает "Росморречфлот".

Как отметил капитан корабля, на борту находится 21 человек экипажа, являющихся гражданами Сирии, Индии и Египта.

"Судно, которое было под погрузкой груза ячменя для Египта в морском порту Тамань, с получением штормового предупреждения перешло на якорную стоянку", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ветер и волна сорвали судно с якорей около 23:00 26 ноября, и оно дрейфовало в сторону берега, пока не оказалось на мели после полуночи.

В настоящее время судно расположено на мели в непосредственной близости от берега.

Напомним, что во временно оккупированном Крыму непогода играет против оккупантов. Да, фортификационные сооружения, которые россияне построили на пляжах полуострова, смыло водой.

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Дата публикации
Просмотры
763
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