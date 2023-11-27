В Черном море сильный шторм выбросил на мель сухогруз: что известно

В настоящее время судно расположено на мели в непосредственной близости от берега.
В Черном море у побережья Анапы в районе поселка Витязево, что в России, сильный шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза.
Об этом сообщает "Росморречфлот".
Как отметил капитан корабля, на борту находится 21 человек экипажа, являющихся гражданами Сирии, Индии и Египта.
"Судно, которое было под погрузкой груза ячменя для Египта в морском порту Тамань, с получением штормового предупреждения перешло на якорную стоянку", – говорится в сообщении.
Отмечается, что ветер и волна сорвали судно с якорей около 23:00 26 ноября, и оно дрейфовало в сторону берега, пока не оказалось на мели после полуночи.
В настоящее время судно расположено на мели в непосредственной близости от берега.
Напомним, что во временно оккупированном Крыму непогода играет против оккупантов. Да, фортификационные сооружения, которые россияне построили на пляжах полуострова, смыло водой.
Читайте также:
- В Одессе свирепствует ненастье: уже есть первые жертвы (фото, видео)
- В Сочи свирепствует шторм: мощные волны накрыли гостиницу и изуродовали железную дорогу
- В Одесской области автобус застрял на трассе – полсотни человек провели ночь в снежном заносе