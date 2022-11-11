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В Черном море стало больше "Калибров": враг намекает, что готов отомстить за Херсонщину

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
42
Время на прочтение
1 мин
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В Черном море стало больше "Калибров": враг намекает, что готов отомстить за Херсонщину

В Черном море продолжает маневрировать корабельную группировку вражеского нефлота в количестве 17 единиц.

Об этом пишет оперативное командование "Юг".

На боевое дежурство выведены два ракетоносителя с шестнадцатью «Калибрами». Некоторым образом враг намекает, что готов отомстить за «неудобные сложные решения» по Херсонщине, до которых он был доведен.

А значит, вполне вероятны повторы массированных ракетно-дроновых обстрелов по всей территории Украины.

Угроза ракетных ударов и дистанционных артиллерийских обстрелов в регионах, приближенных к зоне непосредственных боевых действий и оккупированных территориях, остается крайне высокой.

Заметим, что ранее советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ВСУ не разрешают ВС РФ без потерь выйти из Херсона. Украинские военные пытаются максимально обстреливать захватчиков.

Жители Херсона говорят, что 10 ноября 2022 года в городе были слышны взрывы и автоматные очереди. Также очевидцы рассказывают, что россияне бегут даже на моторных лодках.

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Дата публикации
Просмотры
42
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