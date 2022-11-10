В Черном море стало больше российских кораблей, но ракетоносителей нет: почему следует быть бдительными

Корабельная группировка российского нефлота в Черном море увеличилась до 12 единиц.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
При этом в его составе так и не появилось ракетоносителей.
Однако угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными.
- Не пренебрегайте собственной безопасностью будьте внимательны и сознательны. По алгоритму действий при сигналах воздушных тревог действуйте четко и оперативно.
- Помните о коварстве неприятеля в использовании манипуляций сознанием. Не доверяйте сомнительным источникам информации, не распространяйте не проверенную.
- Соблюдайте режим информационной тишины, который во время военной операции бережет жизнь защитников и местных жителей на освобождаемых от врага территориях.
«Радимся вместе, как только будет безопасно! В выдержке и мудрости мощь нашего народа! Итого к Победе», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее военные корабли РФ до войны могли свободно ходить по акватории Черного моря, ситуация сейчас изменилась.
Добавим, что, по мнению руководителя прессцентра ОК "Юг" Наталии Гуменюк, отсутствие российских ракет в Черном море абсолютно не снимает напряжения, потому что у нее есть возможность запускать их из Новороссийска.
Также президент Владимир Зеленский объяснил, почему в Черное море не выходят носители "Калибров" РФ ,
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